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فوز تاريخي لمدغشقر في كأس أمم إفريقيا

الرياضة

فوز تاريخي لمدغشقر في كأس أمم إفريقيا
Reuters
فوز تاريخي لمدغشقر في كأس أمم إفريقيا
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حقق منتخب مدغشقر أول فوز في تاريخه في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بتغلبه على بوروندي (1-0) في مباراة أقيمت اليوم في ملعب الإسكندرية، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

ويدين منتخب مدغشقر، الذي يشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركو إيليمهاريتا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 76 من ركلة ثابتة.

ورفعت مدغشقر، رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني، متأخرة بفارق نقطتين عن نيجيريا المتصدرة التي تأهلت لدور الستة عشر.

في المقابل، ظلت بوروندي، التي تشارك لأول مرة في البطولة أيضا، في ذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد، وتتأخر بفارق نقطة واحدة عن غينيا صاحبة المركز الثالث.

المصدر: وكالات

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