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شريف إكرامي يعلق على "واقعة" وردة

الرياضة

شريف إكرامي يعلق على
Reuters
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أكد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، شريف إكرامي، تعليقا على الأزمة التي تورط فيها عمرو وردة، أن الخطأ الذي وقع فيه لاعب أتروميتوس اليوناني، كبير ونال عقابا قاسيا.

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "لا شك أن خطأ عمرو ورده كبير وأنه نال عقابا قاسيا لكن رجاء تذكروا فقط أن كلنا بشر".

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وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا باستبعاد وردة من معسكر "الفراعنة" المقام حاليا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لأسباب انضباطية.

المصدر: وكالات 

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