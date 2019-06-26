إبراهيم سعيد تعليقا على قضية عمرو وردة: "أروح أخلصه"

سخر مدافع منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد من استبعاد عمرو وردة من قائمة الفراعنة بسبب فيديو مخل نشرته فتاة مكسيكية.

وقال سعيد عبر "تويتر" تعليقا على القرار: "عايز أروح المنتخب أشوف الموضوع ده إيه وأنا أخلصه".

وكان إبراهيم سعيد قد استبعد من قائمة منتخب مصر لكأس الأمم 2002 التي أقيمت بمالي، قبل ساعات من انطلاق البطولة بقرار من الراحل محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب في هذا الوقت.

عايز اروح المعسكر اشوف الموضوع ده ايه وانا هخلصه 😂 https://t.co/r8JXdR6fi3 — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) 26 июня 2019 г.

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وكشف سعيد في عام 2015 خلال ظهوره ببرنامج المقالب "رامز واكل الجو" عن حادث كان بطله قائلا: "الجوهري شاف معايا فتاة".

يذكر أن إبراهيم سعيد غاب عن منتخب "الفراعنة" في بطولة أمم إفريقيا 2004، ولكنه عاد مرة أخرى إلى صفوفه في 2006 تحت قيادة المدرب حسن شحاتة وتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

المصدر: "masrawy.com"