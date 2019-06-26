بعد استبعاده عن منتخب مصر.. أول تعليق لعمرو وردة على الفيديو الفاضح

نفى عمرو وردة المستبعد عن منتخب مصر لكرة القدم، ضلوعه في حوادث لا أخلاقية، وأكد أن الفيديو الفاضح الذي انتشر له مؤخرا "مفبرك".

وقال وردة المحترف في صفوف أتروميتوس اليوناني في تصريح لـ"سوبر كورة": "والله العظيم الفيديو مفبرك، ولا أعرف من قام بذلك وماذا يريد منى ولماذا أنا بالتحديد".

ونشر حساب منسوب لفتاة مكسيكية على "تويتر" فيديو فاضحا لوردة، ومحادثات "واتس آب" مادتها خلوة جنسية بينهما.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن هذه المحادثات، واتهام واردة بالتحرش بعارضة أزياء تدعى ميريهان، أدت إلى استبعاد اللاعب اليوم عن منتخب مصر، الذي يخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.

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المصدر: وكالات