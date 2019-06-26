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وسائل إعلام مصرية تتحدث عن استبعاد عمرو وردة من المنتخب مدى الحياة

الرياضة

وسائل إعلام مصرية تتحدث عن استبعاد عمرو وردة من المنتخب مدى الحياة
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قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، استبعاد عمرو وردة لاعب "أتروميتوس اليوناني" مدى الحياة من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه و"ضلوعه في حوادث لا أخلاقية".

وأصدر الاتحاد المصري منذ قليل، بيانا أعلن فيه استبعاد وردة من معسكر منتخب "الفراعنة"، الذي يستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية اليوم، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

ومن المقرر أن يستكمل المنتخب المصري مشواره في البطولة الإفريقية بمشاركة 22 لاعبا بعد خروج وردة من القائمة رسميا، بحكم أن قوانين البطولة لا تسمح بتعويض أي لاعب بعد انطلاق المنافسات.

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رسميا.. استبعاد عمرو وردة من كأس أمم إفريقيا
رسميا.. استبعاد عمرو وردة من كأس أمم إفريقيا

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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