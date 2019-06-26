وسائل إعلام مصرية تتحدث عن استبعاد عمرو وردة من المنتخب مدى الحياة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، استبعاد عمرو وردة لاعب "أتروميتوس اليوناني" مدى الحياة من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه و"ضلوعه في حوادث لا أخلاقية".

وأصدر الاتحاد المصري منذ قليل، بيانا أعلن فيه استبعاد وردة من معسكر منتخب "الفراعنة"، الذي يستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية اليوم، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة استبعاد عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليونانى مدى الحياة من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية للاعب. pic.twitter.com/TtTm4NKNJh — البوابة نيوز (@AlBawabaNews) 26 июня 2019 г.

ومن المقرر أن يستكمل المنتخب المصري مشواره في البطولة الإفريقية بمشاركة 22 لاعبا بعد خروج وردة من القائمة رسميا، بحكم أن قوانين البطولة لا تسمح بتعويض أي لاعب بعد انطلاق المنافسات.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية