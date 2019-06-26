إيفرتون يضم لاعب برشلونة لـ5 سنوات

تعاقد إيفرتون مع أندريه غوميز من برشلونة الإسباني نهائيا بعدما قضى لاعب وسط منتخب البرتغال فترة إعارة ناجحة في النادي الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي.

وقال برشلونة: "توصل برشلونة وإيفرتون إلى اتفاق لانتقال اللاعب البرتغالي أندريه غوميز، وقيمة صفقة الانتقال 25 مليون يورو إضافة إلى مكافآت أخرى".

وقضى غوميز البالغ 25 سنة، عامين لم يكتب له فيهما النجاح مع برشلونة عقب الانتقال من بلنسية في 2016 مقابل 35 مليون يورو، وخاض 6 مباريات أساسيا فقط في الدوري الإسباني في موسمه الثاني.

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Agreement with @Everton for transfer of André Gomes



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وكشف في وقت لاحق عن معاناته بعد الانتقادات التي طالته بسبب مستواه مع برشلونة وقال في تصريحات صحفية وقتها إن الأجواء في النادي أصبحت "قطعة من الجحيم"، وأنه في بعض الأحيان بات لا يرغب في مغادرة منزله.

يذكر أن غوميز ثاني لاعب يرحل عن برشلونة الثلاثاء بعد بيع مارك كاردونا لاعب الفريق الثاني إلى أوساسونا مقابل 2.5 مليون يورو.

المصدر: "رويترز"