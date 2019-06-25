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حارس برشلونة يجتاز الفحص الطبي في فالنسيا

الرياضة

حارس برشلونة يجتاز الفحص الطبي في فالنسيا
Globallookpress
حارس برشلونة يجتاز الفحص الطبي في فالنسيا
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اجتاز الدولي الهولندي ياسبر سيليسين، حارس مرمى برشلونة، الكشف الطبي في نادي فالنسيا تمهيدا للانضمام إلى "الخفافيش" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الحارس الهولندي خضع للكشف الطبي، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما وصل إلى فالنسيا، مساء أمس، فيما سيوقع بشكل رسمي عقد انضمامه لـ"الخفافيش" خلال الساعات القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي نيتو، حارس فالنسيا، سينهي بدوره، بعد إتمام صفقة سيليسن، إجراءات انتقاله إلى برشلونة، ليكون البديل الأول للألماني أندريه تير شتيغن في حراسة عرين "البلوغرانا".

وطلب سيليسين الرحيل عن الفريق الكتالوني، للانضمام لفريق آخر يحصل فيه على فرصة المشاركة في المباريات بشكل منتظم، بعدما ظل حبيس كرسي الاحتياط في نادي برشلونة منذ انضمامه إليه عام 2016 قادما من أياكس أمستردام.

المصدر: وكالات

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