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النجوم السوداء تسقط في فخ السناجب

الرياضة

النجوم السوداء تسقط في فخ السناجب
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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تعادل المنتخب الغاني مع منتخب بنين بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في مستهل مشوارهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019.

وسجل هدفي منتخب "النجوم السوداء" كل من اللاعبين، أندريه أيو، وجوردان أيو، في الدقيقتين (9، و42) على الترتيب. بينما سجل ثنائية بنين، لاعبه ميكايل بوتي، في الدقيقتين (2، و63) من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية، بمصر.

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واكتفى كل من المنتخبين بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، ويتقاسمان المركزين الثاني والثالث، في ترتيب المجموعة السادسة، بفارق نقطتين عن المتصدر منتخب الكاميرون، حامل اللقب، الذي تغلب على غينيا بيساو، بهدفين من دون رد، في وقت سابق من الثلاثاء أيضا.

المصدر: وكالات

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