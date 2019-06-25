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"الأسود غير المروضة" تنقض على "الثعالب" (فيديو)

الرياضة

صورة من الأرشيف
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استهل المنتخب الكاميروني حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بالفوز على نظيره غينيا بيساو بهدفين نظيفين، في المباارة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء.

وسجل ثنائية منتخب "الأسود غير المروضة" كل من اللاعبين، "يايا بانانا"، و"ستيفان باهوكين"، في الدقيقتين (66، و69) على الترتيب، في استاد الإسماعيلية، بمصر.

وحصد منتخب الكاميرون نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة السادسة، بانتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين غانا وبنين، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: وكالات

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