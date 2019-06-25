"الأسود غير المروضة" تنقض على "الثعالب" (فيديو)

استهل المنتخب الكاميروني حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بالفوز على نظيره غينيا بيساو بهدفين نظيفين، في المباارة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء.

وسجل ثنائية منتخب "الأسود غير المروضة" كل من اللاعبين، "يايا بانانا"، و"ستيفان باهوكين"، في الدقيقتين (66، و69) على الترتيب، في استاد الإسماعيلية، بمصر.

#TotalAFCON2019 - RESULT:



The defending champions #AllezLesLions are off to a winning start as they defeat a valiant Guinea-Bissau outfit 2-0 ⚽



#CMRGNBpic.twitter.com/KuZrE2MEWq — SuperSport ⚽️🏆 (@SuperSportTV) June 25, 2019

وحصد منتخب الكاميرون نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة السادسة، بانتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين غانا وبنين، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: وكالات