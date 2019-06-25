الإعلان عن موعد قرعة الدوري الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الثلاثاء من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن موعد قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020.

وأكد البيان أن قرعة الدوري الإسباني، سيعلن عنها في الرابع من يوليو المقبل في الساعة الواحدة ظهرا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الإسباني في الـ 17 و الـ18 من أغسطس القادم، وستفصل قرعة الدرجة الأولى عن بطولة دوري الدرجة الثانية في خطوة مختلفة عن الأعوام الماضية.

🚨 OFICIAL | El calendario de Primera División se sorteará el próximo 4 de julio a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas



🔗 https://t.co/HnOGRqjgGNpic.twitter.com/UWUjv8o0ka — RFEF (@rfef) June 25, 2019

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تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، لم يوقعا حتى الآن على اتفاقية تنسيق جديدة، والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو القادم.

المصدر: تويتر