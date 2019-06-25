 
مباشر

تشيلسي يحضر مراسم عودة فرانك لامبارد

الرياضة

تشيلسي يحضر مراسم عودة فرانك لامبارد
Reuters Tony O'Brien
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1bz

أعلن نادي ديربي كاونتي الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء أن إدارة الفريق منحت تشيلسي إذن التفاوض مع فرانك لامبارد المدرب الحالي للفريق حول إمكانية انتقاله للعمل في "ستامفورد بريدج".

وبزغ نجم لامبارد كمرشح لخلافة ماوريتسيو ساري في تدريب تشيلسي عقب تعاقد المدرب الإيطالي مع يوفنتوس بطل دوري الإيطالي في وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف ديربي كاونتي: "مع اقتراب فترة الإعداد التي تسبق الموسم بالنسبة لكلا الناديين، يحدونا الأمل أن يتمكن تشيلسي من إنجاز محادثاته سريعا"، مؤكدا أنه لن يصدر المزيد من التعليقات حتى يكون التوقيت ملائما لذلك.

إقرأ المزيد
رسميا.. بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي
رسميا.. بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي

وقاد لامبارد، الذي نال ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا كلاعب ضمن صفوف تشيلسي ديربي لنهائي ملحق الصعود الموسم الماضي، في أول مواسمه مع الفريق.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عائلة روتشيلد.. هل تحكم العالم فعلا؟