تشيلسي يحضر مراسم عودة فرانك لامبارد

أعلن نادي ديربي كاونتي الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء أن إدارة الفريق منحت تشيلسي إذن التفاوض مع فرانك لامبارد المدرب الحالي للفريق حول إمكانية انتقاله للعمل في "ستامفورد بريدج".

وبزغ نجم لامبارد كمرشح لخلافة ماوريتسيو ساري في تدريب تشيلسي عقب تعاقد المدرب الإيطالي مع يوفنتوس بطل دوري الإيطالي في وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف ديربي كاونتي: "مع اقتراب فترة الإعداد التي تسبق الموسم بالنسبة لكلا الناديين، يحدونا الأمل أن يتمكن تشيلسي من إنجاز محادثاته سريعا"، مؤكدا أنه لن يصدر المزيد من التعليقات حتى يكون التوقيت ملائما لذلك.

Derby County can confirm that they have granted permission for Chelsea to speak to Frank Lampard about the vacant managerial position at Stamford Bridge. — Derby County (@dcfcofficial) June 25, 2019

Derby grant Lampard permission to speak to Chelsea #epl: Derby have given Frank Lampard permission to speak to Chelsea over their vacant managerial role.

Record Chelsea scorer and current Derby boss Lampard has been heavily... https://t.co/TqCcXsWLKMpic.twitter.com/8mRWKjq3H2 — EPL Feeds (@eplfeeds) June 25, 2019

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وقاد لامبارد، الذي نال ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا كلاعب ضمن صفوف تشيلسي ديربي لنهائي ملحق الصعود الموسم الماضي، في أول مواسمه مع الفريق.

المصدر: "رويترز"