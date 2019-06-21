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رسميا.. بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي

الرياضة

رسميا.. بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي
Reuters SCOTT HEPPELL
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، عودة حارس المرمى التشيكي بيتر تشيك، للعمل مع "البلوز" مرة أخرى، بعد اعتزاله لكرة القدم، ولكن هذه المرة في منصب إداري.

ووفقا للموقع الرسمي لتشيلسي، فإن تشيك البالغ 37 عاما سيعمل كمستشار فني، ومحلل للأداء بالإضافة إلى العمل على الربط بين فرق الرجال في النادي والأكاديمية.

وأضاف الموقع الرسمي للنادي أن مقر عمل تشيك سيكون في كوبهام، وسيكون دوره مرتبطا إلى حد كبير بمارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي.

وتحدث بيتر تشيك عقب تعيينه كمستشار فني قائلا: "أنا سعيد للغاية لأنني حصلت على فرصة العودة إلى تشيلسي، والمساعدة على إنشاء أفضل بيئة للوصول إلى مستوى عال، ومواصلة النجاح الذي حققه النادي طوال 15 عاما الماضية".

وأضاف "أتطلع إلى التحدي الجديد وآمل أن أتمكن من توظيف خبراتي في كرة القدم، لمساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".

يذكر أن بيتر تشيك سبق له اللعب مع تشيلسي خلال الفترة من 2004 وحتى 2015، كما نجح في التتويج مع "البلوز" بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرة واحدة.

المصدر:twitter\ChelseaFC

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