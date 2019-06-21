رسميا.. بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، عودة حارس المرمى التشيكي بيتر تشيك، للعمل مع "البلوز" مرة أخرى، بعد اعتزاله لكرة القدم، ولكن هذه المرة في منصب إداري.

ووفقا للموقع الرسمي لتشيلسي، فإن تشيك البالغ 37 عاما سيعمل كمستشار فني، ومحلل للأداء بالإضافة إلى العمل على الربط بين فرق الرجال في النادي والأكاديمية.

وأضاف الموقع الرسمي للنادي أن مقر عمل تشيك سيكون في كوبهام، وسيكون دوره مرتبطا إلى حد كبير بمارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي.

.@PetrCech is our new Technical and Performance Advisor!



Welcome back, Big Pete! 🙌 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 21, 2019

وتحدث بيتر تشيك عقب تعيينه كمستشار فني قائلا: "أنا سعيد للغاية لأنني حصلت على فرصة العودة إلى تشيلسي، والمساعدة على إنشاء أفضل بيئة للوصول إلى مستوى عال، ومواصلة النجاح الذي حققه النادي طوال 15 عاما الماضية".

وأضاف "أتطلع إلى التحدي الجديد وآمل أن أتمكن من توظيف خبراتي في كرة القدم، لمساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".

I feel very privileged to have this opportunity to join @Chelseafc again and help create the best possible high level performance environment to continue the success the club has had over the past 15 years ... pic.twitter.com/FvcZc698mx — Petr Cech (@PetrCech) June 21, 2019

يذكر أن بيتر تشيك سبق له اللعب مع تشيلسي خلال الفترة من 2004 وحتى 2015، كما نجح في التتويج مع "البلوز" بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرة واحدة.

المصدر:twitter\ChelseaFC