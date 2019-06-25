"كاف" يغرم المنتخب الجزائري ويهدد بحرمانه بسبب "الشماريخ"

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الاثنين فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري، لإشعال جمهوره ألعاب "الشماريخ" النارية خلال مواجهة كينيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ووفقا لبيان منشور على موقع اللجنة المنظمة للبطولة: "تقرر فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري، بالإضافة إلى تهديد جماهيره بالحرمان من حضور المباريات، ومضاعفة العقوبة المالية في حال تكرار ذلك".

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ولم تكشف اللجنة المنظمة عن قيمة الغرامة المالية التي فرضها الاتحاد القاري للعبة على الجزائر.

وفاز المنتخب الجزائري على كينيا بهدفين دون رد في مستهل مشواره بالبطولة، ليحصل على أول ثلاث نقاط له في الجولة الأولى.

ويلتقي "محاربو الصحراء" بنظيرهم منتخب السنغال الخميس المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم بجوارهما كلا من كينيا وتنزانيا.

المصدر: وكالات