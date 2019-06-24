ترحيل مشجع جزائري من مصر!

قررت السلطات المصرية ترحيل مشجع جزائري إلى بلاده بسبب حمل لافتة عليها شعار سياسي، قبل مواجهة الأخضر ونظيره الكيني، أمس الأحد، في بداية مشواره ضمن كأس أمم إفريقيا.

والتقط المشجع، مع اثنين آخرين صورة وهو يحمل لافتة مكتوب عيلها عبارة "لا إله إلا الله يتنحاو قاع بإذن الله"، وهي عبارة تداولها المتظاهرون في الجزائر ضد استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقه ونظامه في حكم البلاد.

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وانتقل المشجع من مركز الشرطة الذي اعتقل فيه إلى مطار القاهرة، تمهيدا لعودته لمسقط رأسه ولاية معسكر.

كان 2019: طرد مناصر جزائري من مصر بسبب شعار "يتنحاو قاع"https://t.co/LLxo9ck4Ii — TSA عربي (@tsaarabi) June 24, 2019

بينما أشارت تقارير أخرى أن السلطات الأمنية في مصر أوقفت ثلاثة مشجعين، وتقرر عرضهم أمام النائب العام المصري، غير أن السفارة الجزائرية في القاهرة سارعت إلى التدخل لاحتواء الموقف، وأجرت اتصالات على كافة المستويات لتجنب ملاحقة المشجعين قانونيا.

المصدر: وكالات