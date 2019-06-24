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ترحيل مشجع جزائري من مصر!

الرياضة

ترحيل مشجع جزائري من مصر!
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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قررت السلطات المصرية ترحيل مشجع جزائري إلى بلاده بسبب حمل لافتة عليها شعار سياسي، قبل مواجهة الأخضر ونظيره الكيني، أمس الأحد، في بداية مشواره ضمن كأس أمم إفريقيا.

والتقط المشجع، مع اثنين آخرين صورة وهو يحمل لافتة مكتوب عيلها عبارة "لا إله إلا الله يتنحاو قاع بإذن الله"، وهي عبارة تداولها المتظاهرون في الجزائر ضد استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقه ونظامه في حكم البلاد.

ترحيل مشجع جزائري من مصر!
ennaharonline.com

وانتقل المشجع من مركز الشرطة الذي اعتقل فيه إلى مطار القاهرة، تمهيدا لعودته لمسقط رأسه ولاية معسكر.

بينما أشارت تقارير أخرى أن السلطات الأمنية في مصر أوقفت ثلاثة مشجعين، وتقرر عرضهم أمام النائب العام المصري، غير أن السفارة الجزائرية في القاهرة سارعت إلى التدخل لاحتواء الموقف، وأجرت اتصالات على كافة المستويات لتجنب ملاحقة المشجعين قانونيا.

المصدر: وكالات

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