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مالي تقسو على منتخب "المرابطون" (فيديو)

الرياضة

مالي تقسو على منتخب
Globallookpress
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تلقى المنتخب الموريتاني هزيمة ثقيلة من نظيره المالي (1-4)، مساء الاثنين، وذلك في أول مشاركة له في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.

وتوالى على تسجيل رباعية مالي كل من، عبد الله ديابي (د. 37)، وموسى ماريجا (د. 45 من ضربة جزاء)، وأداما تراوري (د. 55، ود. 73).

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بينما سجل اللاعب الموريتاني الحسن العيد هدف منتخب "المرابطون" الوحيد، في الدقيقة 72، من ضربة جزاء.

وتصدر منتخب مالي قائمة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام منتخبي تونس وأنغولا، اللذين تعادلا فيما بينهما (1-1)، في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT

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