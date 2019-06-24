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شاهد.. منتخب عربي يسجل أول أهدافه في تاريخ نهائيات كأس إفريقيا! 

الرياضة

شاهد.. منتخب عربي يسجل أول أهدافه في تاريخ نهائيات كأس إفريقيا! 
AFP
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افتتح المنتخب الموريتاني سجل أهدافه في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في أول مشاركة له في البطولة، المقامة حاليا في مصر.

ودخل اللاعب الموريتاني الحسن العيد التاريخ، بتسجيله باكورة أهداف بلاده في نهائيات البطولة القارية، في الدقيقة 72، من ضربة جزاء، وذلك في مرمى منتخب مالي، ضمن الجولة الأولى.

 

المصدر: RT 

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