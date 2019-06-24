أمريكا تبلغ ربع نهائي مونديال السيدات
واصل المنتخب الأمريكي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس العالم للسيدات، على حساب نظيره الإسباني، إثر فوزه عليه (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في دور الستة عشر للبطولة.
A brave performance from @SeFutbolFem, but the champions progress! #ESPUSA 🇪🇸🇺🇸#FIFAWWCpic.twitter.com/mxTjiZNpRm— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 24 июня 2019 г.
وأحرزت المهاجمة الأمريكية ميغان رابينوي هدفي منتخب "العم سام"، في الدقيقتين (7، 75) من ركلتي جزاء، وتخللهما هدف الإسبانية جينيفر هيرموسو، سجلته في الدقيقة التاسعة من صافرة البداية.
Megan Rapinoe's guide to becoming a #PlayeroftheMatch presented by @Visa for the next gen:— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 24 июня 2019 г.
1⃣ Love the game
2⃣ Enjoy yourself
3⃣ Dye your hair
Solid advice! #ESPUSA 🇪🇸🇺🇸 pic.twitter.com/tBv4Dt1VZ4
Megan Rapinoe becomes only the second player to score two penalties in a #FIFAWWC match...— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 24 июня 2019 г.
The first? @Jennihermoso in #ESPRSA! #ESPUSA 🇪🇸🇺🇸 pic.twitter.com/0EA4cLL4Zj
وضرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية موعدا بذلك، في دور الثمانية للمونديال، مع نظيره الفرنسي، صاحب الأرض، في نهائي مبكر للبطولة، يوم الجمعة المقبل.
Confirmed quarter-final:#FRAUSA 🇫🇷🇺🇸— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 24 июня 2019 г.
Friday 28 June, 21:00
Paris
Oooooft. #FIFAWWCpic.twitter.com/EfmZiHyKA9
المصدر: وكالات