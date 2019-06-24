واصل المنتخب الأمريكي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس العالم للسيدات، على حساب نظيره الإسباني، إثر فوزه عليه (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في دور الستة عشر للبطولة.

وأحرزت المهاجمة الأمريكية ميغان رابينوي هدفي منتخب "العم سام"، في الدقيقتين (7، 75) من ركلتي جزاء، وتخللهما هدف الإسبانية جينيفر هيرموسو، سجلته في الدقيقة التاسعة من صافرة البداية.

Megan Rapinoe's guide to becoming a #PlayeroftheMatch presented by @Visa for the next gen:



1⃣ Love the game

2⃣ Enjoy yourself

3⃣ Dye your hair



Solid advice! #ESPUSA 🇪🇸🇺🇸 pic.twitter.com/tBv4Dt1VZ4 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 24 июня 2019 г.

وضرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية موعدا بذلك، في دور الثمانية للمونديال، مع نظيره الفرنسي، صاحب الأرض، في نهائي مبكر للبطولة، يوم الجمعة المقبل.

المصدر: وكالات