شاهد.. أول منتخب عربي يتعثر في بطولة أمم إفريقيا 2019

تعادل المنتخب التونسي مع نظيره الأنغولي (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في مستهل مشوارهما ضمن بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، المقامة حاليا في مصر.

وضع التونسي يوسف المساكني منتخب بلاده "نسور قرطاج" في المقدمة، بهدف سجله من ضربة جزاء حصل عليها زميله نعيم سليتي، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب السويس الجديد، في محافظة السويس المصرية.

ورد المهاجم الأنغولي دجالما كامبوس بهدف التعادل لبلاده، في الدقيقة 73، سجله من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء ارتدت من الحارس التونسي، فاروق بن مصطفى، بعد تصديه لتسديدة من على حدود المنطقة.

Here are the teams for

Tunisia🇹🇳 vs Angola 🇦🇴

The Carthage Eagles take on Black Antelopes#AFCON2019#CAN2019pic.twitter.com/E4qVmoNyG2 — AFCON NEWS (@AfconN) 24 июня 2019 г.

واكتفى كل من منتخبي تونس وأنغولا بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، وتقاسما صدارة المجموعة الخامسة، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخب مالي ونظيره الموريتاني، المشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات البطولة القارية.

وأصبح "نسور قرطاج" بذلك أول منتخب عربي يتعثر في هذه البطولة، بعد فوز مصر على زمبابوي (1-0)، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

كما تغلب المغرب على منافسه الناميبي وبالنتيجة ذاتها (1-0)، ومن ثم فاز المنتخب الجزائري على نظيره الكيني بهدفين من دون رد.

المصدر: RT