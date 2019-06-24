شاهد.. أول منتخب عربي يتعثر في بطولة أمم إفريقيا 2019
تعادل المنتخب التونسي مع نظيره الأنغولي (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في مستهل مشوارهما ضمن بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، المقامة حاليا في مصر.
Panalty For Tunisia.. Against Angola— Talkoon TV (@Talkoontv) 24 июня 2019 г.
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#TotalAFCON2019#ssfootball#Tunisia#Angola#AFCON#TUNANGpic.twitter.com/ObdH5Sb7Jm
وضع التونسي يوسف المساكني منتخب بلاده "نسور قرطاج" في المقدمة، بهدف سجله من ضربة جزاء حصل عليها زميله نعيم سليتي، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب السويس الجديد، في محافظة السويس المصرية.
It's a Goooooollll Gooooooolllllllll— Talkoon TV (@Talkoontv) 24 июня 2019 г.
Tunisia 1 - 0 Angola has started. Tune in
FOLLOW UP FOR MORE.. UPDATE.. https://t.co/n6PcHHZYvr#TotalAFCON2019#ssfootball#Tunisia#Angola#AFCON#TUNANGpic.twitter.com/brkeDOu9e6
ورد المهاجم الأنغولي دجالما كامبوس بهدف التعادل لبلاده، في الدقيقة 73، سجله من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء ارتدت من الحارس التونسي، فاروق بن مصطفى، بعد تصديه لتسديدة من على حدود المنطقة.
It's a Goooooollll Gooooooolllllllll— Talkoon TV (@Talkoontv) 24 июня 2019 г.
Tunisia 1 - 1 Angola has started. Tune in
FOLLOW UP FOR MORE.. UPDATE.. https://t.co/n6PcHHZYvr#TotalAFCON2019#ssfootball#Tunisia#Angola#AFCON#TUNANGpic.twitter.com/xZfWSnuFAX
Here are the teams for— AFCON NEWS (@AfconN) 24 июня 2019 г.
Tunisia🇹🇳 vs Angola 🇦🇴
The Carthage Eagles take on Black Antelopes#AFCON2019#CAN2019pic.twitter.com/E4qVmoNyG2
واكتفى كل من منتخبي تونس وأنغولا بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، وتقاسما صدارة المجموعة الخامسة، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخب مالي ونظيره الموريتاني، المشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات البطولة القارية.
وأصبح "نسور قرطاج" بذلك أول منتخب عربي يتعثر في هذه البطولة، بعد فوز مصر على زمبابوي (1-0)، في المباراة الافتتاحية للبطولة.
كما تغلب المغرب على منافسه الناميبي وبالنتيجة ذاتها (1-0)، ومن ثم فاز المنتخب الجزائري على نظيره الكيني بهدفين من دون رد.
المصدر: RT