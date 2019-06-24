 
مباشر
عاجل
لافروف: يقلقنا تحويل سوريا إلى أرض نزاع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة

أغويرو يتوعد ميسي بالانتقام

الرياضة

أغويرو يتوعد ميسي بالانتقام
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m15l

توعد مهاجم منتخب الأرجنتين لكرة القدم، سيرخيو أغويرو، بالانتقام من زميله النجم ليونيل ميسي، عقب فوز منتخب بلاده على نظيره القطري (2-0)، في بطولة "كوبا أمريكا 2019".

وصرح سيرخيو أغويرو عقب المباراة مازحا بأنه سينتقم من قائد التانغو ليونيل ميسي بسبب التقاط الأخير صورة له وهو نائم في غرفته بمقر إقامة بعثة منتخب الأرجنتين في البرازيل.

وقال أغويرو: "لقد كنت نائما ولا بد لي من الانتقام .. لن اتحدث عن الأمر ولكنكم كصحفيين ستعرفون قريبا".

أغويرو يتوعد ميسي بالانتقام
Globallookpress

وساهم أغويرو في بلوغ منتخب بلاده دور الثمانية لبطولة "كوبا أمريكا 2019"، بتسجيله هدف الأمان الثاني له في مرمى نظيره القطري (2-0)، خلال المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

واحتل منتخب التانغو المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، وبالتالي سيواجه نظيره الفنزويلي، وصيف بطل المجموعة الأولى، في دور الثمانية للبطولة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو طريف.. غسل السيارة وهي على الطريق