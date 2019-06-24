رونالدو يودع منتجع إجازته بإكرامية ضخمة
استغل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس نهاية المنافسات في الدوريات والمسابقات الأوروبية، ليسافر إلى اليونان لقضاء إجازة قصيرة هناك، قبيل انطلاق الموسم الجديد.
وكما جرت العادة، فلم تمر زيارة رونالدو لليونان دون أن تسلط عليها وسائل الإعلام المحلية الأنظار، والتي قالت إن النجم البرتغالي كان سخيا جدا مع عمال وموظفي المنتجع الذي أقام فيه.
وأشارت إلى أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات، حرص بعد نهاية إجازته على توديع العاملين في المنتجع، وشكرهم على حسن الضيافة، بمنحهم إكرامية ضخمة، قيمتها 20 ألف يورو.
ويتوقع أن يعود رونالدو خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تورينو من أجل الانضمام لتدريبات يوفنتوس، تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد.
وحقق صاحب الـ34 عاما إنجازات مبهرة في أول مواسمه مع يوفنتوس، إذ توج معه في الموسم المنصرم بلقبي السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي، كما تحصل "الدون" على جائزة أفضل لاعب في "الكالتشيو".
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What an unforgettable season! New experiences, gigantic club, exciting city, broken records and three more titles! I have to thank all of Juventus fans for the wonderfull way I was welcomed in Italy! You’re a very important part of our victories! Thanks to all my fans around the world and particularly to the portuguese people that helped us reach another historical win for Portugal! You’ll allways have a special place in my heart! Personaly, I’ll never forget the great moments and new record-breaking achievments I’ve had so far in 2019: - Italian Supercup winning goal; - Serie A win, Best Player and 21 goals; - Nations League win and hat-trick; - First Player to reach 100 wins and 125 goals in Champions League; - First Player to win 10 UEFA titles; - First Player to score in all National Teams final stages: FIFA World Cup, UEFA European Cup, FIFA Confederations Cup and UEFA Nations League; - First Player to score in 10 consecutive National Teams final stages from 2004 to 2019; See you soon! Together we’ll keep fighting for new and amazing conquests! I’m counting on you! 🇵🇹🇮🇹🌍 🤜🏻🤛🏻🙌🏻💪🏻
وسيخوض رونالدو الموسم الجديد مع يوفنتوس تحت إشراف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي تولى المسؤولية خلفا لمواطنه ماكسيميليانو أليغري، الذي رحل عن "السيدة العجوز" مع نهاية الموسم المنصرم.
المصدر: وكالات