بالفيديو.. الجماهير المغربية تهتف لأبو تريكة مجددا

هتفت جماهير المنتخب المغربي لأسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة خلال مواجهة أسود الأطلس وناميبيا على إستاد السلام في القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة "الكان" .

وانتظرت جماهير المنتخب المغربي حتى الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، دلالة على الرقم الذي كان يحمله أسطورة المنتخب المصري على قميصه، لتهتف باسم أبو تريكة.

وأعادت الجماهير المغربية المتواجدة في إستاد السلام لمتابعة مواجهة منتخب بلادها، بذلك مشهد مشجعي الفراعنة لمباراة الافتتاح في بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة الماضي، الذين سبقوهم إلى الهتاف باسم محمد أبو تريكة، بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" تحت هاشتاغ (اهتف لتريكة في الدقيقة 22).

هتاف الجماهير المغربية لإرهابي القلوب محمد ابوتريكة في الدقيقة 22 من لقاء المنتخب المغربي ضد ناميبيا



pic.twitter.com/MUepzZvDRt — الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) June 23, 2019

إقرأ المزيد

ومنحت نيران صديقة الفوز للمنتخب المغربي، إذ سجل اللاعب الناميبي إتامونوا كيميني هدفا ضد مرماه في الدقيقة 89، وأهدى المغرب فوزا قاتلا على ناميبيا في افتتاح مشوار المنتخبين بالمجموعة الرابعة.

وبهذا الفوز، حصد "أسود الأطلس" أول 3 نقاط، واعتلوا صدارة المجموعة الرابعة "مؤقتا" في انتظار نتيجة لقاء كوت ديفوار وجنوب إفريقيا اليوم الاثنين.

المصدر: "تويتر"