"محاربو الصحراء" في مواجهة كينيا لنيل الفوز الأول على الأراضي المصرية في تاريخ "الكان"

يستهل المنتخب الجزائري مشواره في منافسات المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا الجارية في مصر حتى 19 يوليو، بمواجهة نظيره الكيني مساء اليوم الأحد في إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويمتلك المنتخب الجزائري لقبا وحيدا في كأس أمم إفريقيا، في نسخة 1990 التي استضافها على أرضه ووسط جماهيره.

وأعلن مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة الافتتاحية، أن منتخب الجزائر ليس مرشحا لنيل اللقب الأفريقي، ورشح المنتخب السنغالي للظفر لنيل لقب البطولة، وجاء التصريح في إطار تخفيف الضغط على لاعبي المنتخب الجزائري.

وقال بلماضي: "لا نملك مواصفات المرشح، فلسنا منتخبا موندياليا، وخرجنا من الدور الأول في 2017، في المقابل السنغال تألقت في مونديال روسيا واللاعبون الاحتياطيون لديها ينشطون في أوروبا، هي من تبدو مرشحة مقارنة بنا، وعلى صديقي أليو سيسي ألا يتهرب من هذه الحقيقة".

ويتطلع "الخضر" في تذوق طعم الانتصار في تاريخ كأس أمم إفريقيا، للمرة الأولى على الأراضي المصرية، بعدما لم يحققوا أي انتصار في نسخة 1986، التي احتضنها ملعب الاسكندرية، إلى جانب كل من زامبيا والكاميرون والمغرب.

وودع محاربو الصحراء تلك النسخة مبكرا من الدور الأول، بتعادلين سلبيين أمام كل من زامبيا والمغرب وخسارة على يد أسود الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بالمقابل لا يمتلك المنتخب الكيني تاريخ يذكر خلال مشاركاته السابقة في كأس أمم إفريقيا، والتي حملت الرقم 5، حيث اكتفى بتحقيق انتصار يتيم من أصل 14 مباراة في حين نال الفريق 9 هزائم و4 تعادلات، وكانت نسخة 2004 في تونس آخر مشاركاته بالكان.

المصدر: وكالات