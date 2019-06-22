أمم إفريقيا.. أوغندا تتصدر مجموعة مصر بفوزها على الكونغو.. (فيديو)

حقق منتخب أوغندا فوزا مستحقا على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-0، اليوم السبت، باستاد القاهرة في ختام الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

سجل هدفي منتخب أوغندا باتريك كادو وإيمانويل أوكوي في الدقيقتين 14 و48 على الترتيب، ليتصدر المنتخب الأوغندي منتخبات المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب مصر الذي فاز على زيمبابوي أمس بهدف دون رد، بينما يبقى منتخب الكونغو الديمقراطية دون نقاط في المركز الأخير.

وفي الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى يلتقي الأربعاء المقبل منتخب الفراعنة بمنتخب الكونغو الديمقراطية، فيما يلتقي منتخب أوغندا نظيره زيمبابوي.

المصدر: RT