الملاكم الروسي العملاق نيكولاي فالويف يكشف عن مرضه القاتل

اعترف نيكولاي فالويف الملاكم الروسي المعتزل والنائب في مجلس "الدوما" بأنه يعاني من ورم دماغي منذ عدة سنوات.

وصدمت تصريحات فالويف عن مرضه، خلال مقابلة تلفزيونية، الكثير من عشاق بطل الملاكمة السابق.

وقال فالويف إنه أجرى عمليتين جراحيتين ولكن الورم لم يتراجع، وهو يخضع لعلاج دوري بشكل شهري.

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وحسب صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" فإن الورم في دماغ فالويف ناتج عن ضعف في وظيفة الغدة النخامية.

ويلقب فالويف، بطل العالم للملاكمة سابقا، بالعملاق نظرا لطوله الفارع الذي يبلغ 2.13 م، ووزنه الذي يبلغ 150 كغ.

المصدر: iz.ru