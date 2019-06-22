بيان من الاتحاد المصري بخصوص أحمد حجازي

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، في بيان، أن لاعب المنتخب الأول لكرة القدم، أحمد حجازي، كسر في أنفه، إثر إصابته في مباراة افتتاح أمم إفريقيا أمام زيمبابوي.

وأصيب حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي في أنفه، لكنه أصر على مواصلة المباراة التي انتهت لمصلحة "الفراعنة" بنتيجة 1-0.

أثبتت الآشعة التي أجريت صباح اليوم على أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني إصابته بكسر في الأنف في مباراة الفريق أمس

وقال محمد أبو العلا طبيب المنتخب إن إصابة اللاعب كسر بالأنف وأشار إلى أنها لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية اللازمة pic.twitter.com/6AiRGUimHc — Egypt National Football Team (@Pharaohs) June 22, 2019

وقال طبيب المنتخب، محمود أبوالعلا إن إصابة حجازي لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي، بعد اتخاذ التدابير الطبية".

ويلتقي منتخب "الفراعنة" متصدر المجموعة بـ(3 نقاط) الأربعاء المقبل مع الكونغو، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

المصدر: وكالات