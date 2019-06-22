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بيان من الاتحاد المصري بخصوص أحمد حجازي

الرياضة

بيان من الاتحاد المصري بخصوص أحمد حجازي
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أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، في بيان، أن لاعب المنتخب الأول لكرة القدم، أحمد حجازي، كسر في أنفه، إثر إصابته في مباراة افتتاح أمم إفريقيا أمام زيمبابوي.

وأصيب حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي في أنفه، لكنه أصر على مواصلة المباراة التي انتهت لمصلحة "الفراعنة" بنتيجة 1-0.

وقال طبيب المنتخب، محمود أبوالعلا إن إصابة حجازي لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي، بعد اتخاذ التدابير الطبية".

ويلتقي منتخب "الفراعنة" متصدر المجموعة بـ(3 نقاط) الأربعاء المقبل مع الكونغو، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

المصدر: وكالات

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