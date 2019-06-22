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لماذا اتصل محمد صلاح بشيخ الأزهر؟

الرياضة

لماذا اتصل محمد صلاح بشيخ الأزهر؟
Reuters STRINGER
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كشفت مصادر صحفية مصرية عن السبب الحقيقي وراء اتصال النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر منذ ثلاثة أيام ماضية.

وتداولت وسائل الإعلام وقتها فحوى المكالمة الهاتفية بين نجم الكرة العالمي وشيخ الأزهر دون التطرق لسبب الاتصال.

وقالت المصادر إن صلاح اتصل بشيخ الأزهر قبل 48 ساعة من مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، من أجل التنسيق حول بناء معهد ديني في قريته بنجريج في مركز بسيون التابع لمحافظة الغربية.

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ويشارك صلاح في البطولة الإفريقية مع منتخب بلاده الذي فاز أمس الجمعة على نظيره زيمبابوي في مواجهة الافتتاح بهدف يتيم سجله محمود حسن تريزيغيه.

المدر: وكالات

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