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وصايا شيخ الأزهر الثمينة لمحمد صلاح

الرياضة

وصايا شيخ الأزهر الثمينة لمحمد صلاح
Reuters Oli SCARFF
محمد صلاح
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تلقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اتصالا هاتفيا من اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

ورحب الطيب باتصال صلاح، واصفا إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب، وقدم له عدة وصايا: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائما فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تداوم على إسداء الخير وحب الفقراء، ومساعدة الضعفاء".

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وأشاد شيخ الأزهر بأخلاق أبو مكة وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعيا له بالتوفيق والحفظ والسداد.

وفي نهاية الاتصال، وعد صلاح الدكتور الطيب بالتمسك بالوصايا، وأنه سيجتهد دائما ليكون عند حسن ظن فضيلته ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.

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