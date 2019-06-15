أعرب رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، عن غضبه من الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بسبب عدم منحه لاعب القلعة البيضاء طارق حامد، فترة راحة أسوة بنجمه محمد صلاح.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: "لست متفائلا بمستقبل منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية في وجود أغيري خاصة بعد تصريحه بأنه لا يعد بإحراز اللقب القاري".

وتمنى رئيس نادي الزمالك فوز مصر ببطولة أمم إفريقيا 2019، رغم أنه "لا يشعر بأي نجاح"، على حد قوله.

وأضاف رئيس الزمالك أنه لا يحب "الظلم" و"الدلع" في إشارة إلى منح المكسيكي خافيير أغيري، مدرب الفراعنة، المهاجم محمد صلاح راحة سلبية من التدريبات عقب نهائي دوري أبطال أوروبا ليصطاد السمك في البحر الأحمر، ولم يفعل الشيء نفس مع اللاعب طارق حامد، الذي نزف دما من ظهره في نهائي كأس الكونفيدرالية، التي توج بها الزمالك .

وأكد منصور على أنه: "يجب عدم التفرقة بين لاعبي المنتخب حتى يسود العدل بين اللاعبين خاصة أن منتخب مصر يلعب بـ 11 لاعبا في الملعب وليس صلاح فقط مع حبي واحترامي لموهبته وشخصيته".

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أنه يحب محمد صلاح، لكنه يتمنى أن يعود لسلوكياته القديمة.

وانتقد مرتضى منصور، ما كتبه لاعب ليفربول عن عدم احترافية مَن توافدوا إلى منزله بـ "نجريج" لالتقاط صور تذكارية معه، ما تسبب في منعه من أداء صلاة العيد.

وكان صلاح قد كتب "تغريدة" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، جاء فيها: "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب ده بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية. — Mohamed Salah (@MoSalah) 5 июня 2019 г.

وستنطلق البطولة القارية في مصر، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الفراعة ونظيره من زيمبابوي.

المصدر: وكالات