 
مباشر

محمد صلاح ينشر صورة بمناسبة ميلاده!

الرياضة

محمد صلاح ينشر صورة بمناسبة ميلاده!
Reuters /Oli SCARFF
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzu2

وجه النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، كلمة شكر لكل من قدم له التهاني بمناسبة عيد ميلاده السابع والعشرين.

ونشر محمد صلاح، صورة مع زملائه في منتخب "الفراعنة"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مرفقة بكلمات الشكر لكل من هنأه بعيد ميلاده.

 

إقرأ المزيد
مرتضى منصور يهاجم الجهاز الفني لمنتخب مصر ونجمه صلاح (فيديو)
مرتضى منصور يهاجم الجهاز الفني لمنتخب مصر ونجمه صلاح (فيديو)

ويستعد محمد صلاح مع زملائه لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام على الأراضي المصري، في الفترة من 21 يونيو الجاري ولغاية 19 يونيو المقبل.

وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة نظيره من زيمبابوي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي جمهورية كونغو الديمقراطية وأوغندا.

المصدر: "twitter/MoSalah" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نتنياهو يجتمع بالحكومة الإسرائيلية في "مستوطنة ترامب" بالجولان المحتل