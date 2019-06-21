تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقطة طريفة أثناء التحضيرات لحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 التي تستضيفها مصر.

وأثناء وضع اللمسات الأخيرة لحفل الافتتاح، اشتدت الرياح في إستاد القاهرة الذي يحتضن مراسم الحفل، وطار مجسم لهرم خوفو من مكانه قبل أن يتدارك المنظمون الموقف ويعيدوه إلى مكانه.

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وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، اليوم الجمعة وتستمر لغاية 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

المصدر: فيسبوك