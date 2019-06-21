شاهد.. جماهير الفراعنة تتوافد إلى إستاد القاهرة قبل افتتاح "الكان"

بدأت جماهير "الفراعنة" التوافد إلى إستاد القاهرة الدولي لمساندة منتخب بلادها أمام نظيره الزيمبابوي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

وتستعد الجماهير المصرية بطريقة مميزة لمباراة منتخبها مع ترقب ما سيفعله معشوقهم الأول النجم محمد صلاح.

📸| جماهير مصر تتوافد على ستاد القاهرة لحضور افتتاح كان 2019 ومؤازرة منتخبنا الوطني أمام زيمبابوي. 🏆🇪🇬#مصر_٢٠١٩#Egypt2019pic.twitter.com/KJo5ha1HW7 — EFA.eg (@EFA) June 21, 2019

📸| الفنان "حكيم" يشعل حماس الجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة قبل حفل إفتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا. 🎼🥁#مصر_٢٠١٩#Egypt2019pic.twitter.com/cdtXg70ASZ — EFA.eg (@EFA) June 21, 2019

pic.twitter.com/s7I8qCW4k7 — اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) June 21, 2019

📸| الجماهير تتوافد علي مدرجات ستاد القاهرة قبل ساعات قليلة من إنطلاق بطولة كأس أفريقيا 🏆🇪🇬#مصر_٢٠١٩#Egypt2019pic.twitter.com/MG79k2phkm — EFA.eg (@EFA) June 21, 2019

صحيفة #الأهرام| الجماهير المصرية تزين ستاد القاهرة استعدادا لحفل الافتتاح وصافرة المبارة الأولى للمنتخب الوطني أمام زيمبابوي pic.twitter.com/vWtCynLwVz — صحيفة الأهرام (@AlAhramDaily) 21 июня 2019 г.

المصدر: وكالات