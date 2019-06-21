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شاهد.. جماهير الفراعنة تتوافد إلى إستاد القاهرة قبل افتتاح "الكان"

الرياضة

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بدأت جماهير "الفراعنة" التوافد إلى إستاد القاهرة الدولي لمساندة منتخب بلادها أمام نظيره الزيمبابوي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

وتستعد الجماهير المصرية بطريقة مميزة لمباراة منتخبها مع ترقب ما سيفعله معشوقهم الأول النجم محمد صلاح.

المصدر: وكالات

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