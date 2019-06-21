 
مباشر

رسميا.. أرسنال يواجه برشلونة في كأس غامبر

الرياضة

رسميا.. أرسنال يواجه برشلونة في كأس غامبر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0pg

أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة عن مواجهة نظيره أرسنال الإنجليزي يوم 4 أغسطس المقبل في مباراة ودية ضمن كأس "غامبر" على ملعب "كامب نو".

وقال برشلونة في بيان له: "النسخة الـ54 لكأس خوان غامبر ستشهد مشاركة أرسنال، وصيف بطل مسابقة الدوري الأوروبي، في 4 أغسطس حيث ستكون بدايات رجال المدرب إرنستو فالفيردي في كامب نو أمام مشجعيهم".

مضيفا: "قبل المباراة، سيكون التقديم الرسمي لتشكيلة موسم 2019-2020".

إقرأ المزيد
رسميا.. برشلونة يعلن عن ضم ثالث صفقاته الصيفية
رسميا.. برشلونة يعلن عن ضم ثالث صفقاته الصيفية

وستكون المرة الأولى التي يشارك فيها فريق "المدفعجية" في كأس غامبر، علما بأن مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2009 كان آخر فريق إنجليزي يلعب في هذه البطولة التي تعود تسميتها لاسم مؤسس "البلوغرانا".

يذكر أن برشلونة نال الموسم الماضي لقب الليغا وخسر نهائي الكأس أمام فالنسيا وخرج من دور نصف نهائي مسابقة أبطال أوروبا أمام ليفربول.

المصدر: twitter\FCBarcelona

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أول شرطي روبوت يبدأ مهامه في الولايات المتحدة