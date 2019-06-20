رسميا.. برشلونة يعلن عن ضم ثالث صفقاته الصيفية

أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، ضم مايك فان بينين لاعب نادي ناك بريدا الهولندي، لمدة عامين بداية من الموسم الجديد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة أعلن التوقيع مع الظهير الأيمن الهولندي مايك فان بيجنين صاحب الـ 20 عاما للعب مع فريق الشباب.

🔵🔴📝 We are delighted to announce that 20 year old Dutch defender Mike van Beijnen has signed a 2-year contract to join @FCBarcelonaB as a free agent.



📋 Full details here: 👉 https://t.co/wFQXfdrmdXpic.twitter.com/ICaEeuQFGT — FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 июня 2019 г.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة أتم الصفقة بشكل مجاني، بعد انتهاء عقد فان بيجنين مع نادي ناك بريدا في الصيف الحالي.

يذكر أن برشلونة تعاقد حتى الآن مع الهولندي فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام، والبرازيلي إيمرسونمن من أتلتيكو مينيرو.

المصدر: وكالات