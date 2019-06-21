بالفيديو.. فرناندو توريس يودع كرة القدم نهائيا

أعلن الإسباني فرناندو توريس البالغ 35 عاما والفائز بكأس العالم، اعتزاله كرة القدم بعد 18 عاما من الاحتراف.

وقال توريس عبر "تويتر": "لدي شيء مهم للغاية لأعلنه... بعد 18 عاما مثيرة، حان الوقت لإنهاء مسيرتي الكروية"، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في اليابان يوم الأحد لشرح أسباب قراره.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019

ولعب توريس الذي أحرز أكثر من 100 هدف على مدار فترتين مع أتليتيكو مدريد محطة البداية بمسيرته في إنجلترا مع ليفربول، وتشيلسي بالإضافة إلى ميلانو الإيطالي.

ورحل عن أتليتيكو إلى ساجان توسو الياباني في يوليو الماضي لكنه عانى للوصول إلى المستوى الذي كان يقدمه مع فريقه الإسباني وليفربول.

Les 299 buts de la carrière de Fernando #Torres 🔥

🇪🇸 Atlético : 129 buts

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool : 81 buts

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea : 46 buts

🇪🇸 Espagne : 38 buts

🇯🇵 Sagan Tosu : 4 buts

🇮🇹 Milan AC : 1 but pic.twitter.com/lXmNOFA0cs — Quentin Ballue (@QuentinBallue) June 21, 2019

وشارك توريس في مباراته الأولى مع إسبانيا في 2003 وأحرز هدف الفوز ببطولة أوروبا 2008 في النهائي ضد ألمانيا قبل أن يساهم في فوز بلاده بكأس العالم 2010 لأول مرة في تاريخها.

ونال جائزة هداف بطولة أوروبا 2012 التي حافظت فيها إسبانيا على لقبها وسجل 38 هدفا في 110 مباريات مع المنتخب ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق عبر العصور خلف ديفيد بيا (59) وراؤول جونزاليز (44).

المصدر: "رويترز"