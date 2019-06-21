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انتهاء أزمة منتخب زيمبابوي قبل لقاء الافتتاح أمام الفراعنة

الرياضة

انتهاء أزمة منتخب زيمبابوي قبل لقاء الافتتاح أمام الفراعنة
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حلّ مسؤولو اتحاد زيمبابوي أزمة المستحقات المالية للاعبين المتمردين على خوض مواجهة مصر اليوم الجمعة في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019.

وتم تقديم وعود للاعبين بمنحهم كامل مستحقاتهم بعد سلسلة من المفاوضات استمرت لمدة 4 ساعات أمس الخميس، ما تسبب في إلغاء المران الختامي.

ووافق لاعبو زيمبابوي على خوض مباراة الافتتاح بعد تدخل سفير زيمبابوي في مصر لحل الأزمة بشكل عاجل، وإقناع اللاعبين بعدم العودة إلى بلادهم والمشاركة في البطولة.

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ويلتقي منتخب مصر مع نظيره زيمبابوي الجمعة على استاد القاهرة الدولي في افتتاح أمم إفريقيا، حيث يلعب منتخب "الفراعنة" في المجموعة الأولى إلى جانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتستضيف مصر أول نسخة موسعة لكأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 فريقا بدلا من 16 في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

المصدر: وكالات

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