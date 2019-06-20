رسميا.. أتلتيكو مدريد يضم موهبة ريال مدريد
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم، توصله لاتفاق رسمي مع جاره ريال مدريد، بشأن انتقال ماركوس يورنتي البالغ 24 عاما إلى صفوف "الروخي بلانكوس"، بدءا من الموسم الجديد.
وذكر أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي، أنه أتم الاتفاق مع ريال مدريد على توقيع يورنتي لمدة 5 مواسم، في انتظار إجرائه الكشف الطبي.
Agreement over the transfer of @marcosllorente, pending medical tests.— Atlético de Madrid (@atletienglish) June 20, 2019
👉 https://t.co/MWB7wMEBLp#AúpaAtletipic.twitter.com/FqeXEC7xRD
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الصفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.
✍️ Marcos Llorente ya es nuevo futbolista del Atlético— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 20, 2019
🔴⚪️ El centrocampista firma por cinco temporadas
🤝 El coste de la operación es de 40 millones de euros https://t.co/sCuuvuGycJ
وخاض يورنتي مع الميرينغي خلال الموسم المنصرم، خاض 16 مباراة فقط، وسجل هدفين.
المصدر: وكالات