رسميا.. أتلتيكو مدريد يضم موهبة ريال مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم، توصله لاتفاق رسمي مع جاره ريال مدريد، بشأن انتقال ماركوس يورنتي البالغ 24 عاما إلى صفوف "الروخي بلانكوس"، بدءا من الموسم الجديد.

وذكر أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي، أنه أتم الاتفاق مع ريال مدريد على توقيع يورنتي لمدة 5 مواسم، في انتظار إجرائه الكشف الطبي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الصفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

✍️ Marcos Llorente ya es nuevo futbolista del Atlético

🔴⚪️ El centrocampista firma por cinco temporadas

🤝 El coste de la operación es de 40 millones de euros https://t.co/sCuuvuGycJ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 20, 2019

إقرأ المزيد

وخاض يورنتي مع الميرينغي خلال الموسم المنصرم، خاض 16 مباراة فقط، وسجل هدفين.

المصدر: وكالات