ووكر يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2024

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تجديد عقد نجمه كايل ووكر حتى عام 2024 بناء على طلب المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وحسب مصادر صحفية إنجليزية، فإن الظهير الأيمن والمدافع الإنجليزي سيتقاضى راتبا يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

كايل ووكر @kylewalker2 مع مانشستر سيتي في موسمين 🔥



مباريات: 100

أهداف: 2

تمريرات حاسمة: 8

شباك نظيفة: 45

بطولات: 6



في انتظار خمس سنوات أخرى بنفس المستوى يا كايل 💪



🔵 #السيتيpic.twitter.com/4JqErBDpiQ — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 19, 2019

ويمتاز ووكر بسرعة فائقة وقوة بدنية هائلة تمنح غوارديولا الكثير من الخيارات الدفاعية.

وانتقل ووكر البالغ 29 عاما إلى نادي مانشستر سيتي قادما من نادي توتنهام بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

وحقق ووكر في موسمين مع السيتي 6 ألقاب محلية، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين مرتين، كأس إنجلترا مرة واحدة وكأس الدرع الخيرية.

المصدر: وكالات