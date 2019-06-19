ميلان يعلن تعاقده مع المدرب جيامباولو

أعلن نادي ميلان، تعاقده رسميا مع ماركو جيامباولو، المدير الفني السابق لسامبدوريا، ليتولى المهمة الفنية لـ"الروسونيري" بداية من الموسم الجديد.

وذكر الموقع الرسمي لميلان، أن النادي اتفق مع جيامباولو على قيادة صفوف الروسونيري بداية من 1 يوليو 2019، حيث يستمر عقده حتى 30 يونيو 2021، مع خيار التمديد لموسم إضافي حتى يونيو 2020.

وكان ميلان قد أعلن رحيل جينارو غاتوزو، من منصب المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم المنصرم، وذلك بعد فشله في التواجد بالمربع الذهبي لـ"الكالتشيو" المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات