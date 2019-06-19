هروب قائد منتخب كوبا يسرق الأضواء في بطولة "الكأس الذهبية"

سرق خبر هروب قائد منتخب كوبا، ياسماني لوبيز، الضوء في الولايات المتحدة، أحد المضيفين الثلاثة لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات اتحاد منطقة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وكشف مدرب المنتخب الكوبي، راؤول ميديروس، أن مدافعه لوبيز اختفى بعد الخسارة أمام المكسيك بسباعية نظيفة السبت في باسادينا (لوس أنجلوس) في افتتاح النسخة الـ15 من البطولة القارية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكوستاريكا وجامايكا من 15 يونيو الجاري ولغاية 7 يوليو القادم.

وقال ميديروس عشية مباراة الجولة الثانية ضد منتخب مارتينيك: "الفريق، كما يعلم الجميع، لم يصل بوفد كامل إلى الكأس الذهبية، والمدافع رقم 4 (ياسماني لوبيز) غادر بالفعل التجمع مساء يوم السبت، وهو اللاعب الوحيد الذي ليس معنا".

وتابع المدرب الكوبي: "بخصوص ياسماني، فهذا قراره، لقد اتخذه ووضعه موضع التنفيذ".

ويعتبر لوبيز، ابن الـ31 عاما الذي بدأ مشواره الدولي عام 2013 وخاض 28 مباراة (هدف واحد)، من ركائز دفاع المنتخب الكوبي، وانضم إلى قائمة من الرياضيين الكوبيين الذين استغلوا المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية في الخارج للهروب وعدم العودة للوطن.

وفي الكأس الذهبية عام 2015، هرب أربعة من أصل اللاعبين الـ23 الذي حلوا مع المنتخب الكوبي لكرة القدم في الولايات المتحدة.

وفي دورة الألعاب الأمريكية في تورونتو عام 2015، هرب العديد من الرياضيين الكوبيين قبل نهاية البطولة.

وتغلب منتخب الولايات المتحدة، فجر اليوم، على منتخب غيانا برباعية نظيفة، فيما فاز منتخب بنما على منتخب ترينيداد وتوباغو بهدفين نظيفين.

المصدر: أ ف ب