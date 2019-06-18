عودة قوية لشارابوفا في بداية مشوارها في دورة مايوركا

حققت الروسية ماريا شارابوفا عودة ناجحة إلى ملاعب التنس بعد غياب دام 4 أشهر (إثر خضوعها لعملية جراحية) بفوزها على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا بمجموعتين نظيفتين في دورة مايوركا.

وأنهت الحسناء الروسية اللقاء لمصلحتها بواقع 7-6 (10-8) و6-0، في البطولة الإسبانية.

وخضعت شارابوفا للمرة الثانية في فبراير الماضي لعملية جراحية ثانية في كتفها اليمنى بعد أولى عام 2008، وذلك بعد مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وخرجت من ثمن النهائي على يد الأسترالية أشلي بارتي التي توجت حديثا ببطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس.

وتلتقي شارابوفا (32 عاما) المصنفة أولى عالميا سابقا، في الدور التالي مع الألمانية أنجيليك كيربر أو البلجيكية إيسالين بونافنتور.

المصدر: وكالات

