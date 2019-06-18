أول تعليق لـ"الفيفا" بعد اعتقال السلطات الفرنسية ميشيل بلاتيني بسبب "مونديال قطر"

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الثلاثاء، استعداده للتعاون الكامل مع سلطات أي بلد في العالم حيث تجري تحقيقات متعلقة في أنشطة لكرة القدم.

وأجاب المكتب الصحفي لـ"الفيفا" عن سؤال وكالة "نوفوستي" الروسية عن موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم حول اعتقال ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم صباح اليوم، بالقول: "الفيفا على استعداد كامل للتعاون مع سلطات أي بلد في العالم حيث تجري تحقيقات متعلقة بأنشطة لكرة القدم".

ФИФА о Платини: мы готовы сотрудничать с любой странойhttps://t.co/ekosrGdTV4pic.twitter.com/KzlwUggj5F — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 18, 2019

واحتجز بلاتيني صباح اليوم على خلفية التحقيقات التي تجريها باريس، وتتعلق بالتصويت على حق استضافة كأس العالم 2022، والذي جرى عام 2010، وفازت بحق استضافته قطر.

[EXCLUSIF] Soupçons de corruption pour l'attribution du #Mondial2022 au #Qatar: Michel Platini placé en garde à vue, Claude Guéant entendu comme suspect libre. https://t.co/7LwKO8SDZ2 — Mediapart (@Mediapart) June 18, 2019

وذكرت تقارير صحفية أنه تم نقل بلاتيني إلى مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية.

وتولى ميشيل بلاتيني البالغ 63 عاما منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد انتخابه عام 2007، لكنه أبعد عن منصبه عام 2015 بقرار من لجنة الأخلاقيات في "اليويفا".

ФИФА осведомлена о сообщениях СМИ по поводу ареста Платиниhttps://t.co/Y4ytbFmTgNpic.twitter.com/AECIvIHQQN — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 18, 2019

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ويعتبر بلاتيني أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الفرنسية والعالمية، حيث نال جائزة الكرة الذهبية التي كانت تمنح لأفضل لاعب في أوروبا 3 مرات أعوام 1983 و1984 و1985، كما قاد نادي يوفنتوس الإيطالي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عام 1985، ناهيك عن تحقيقه أول لقب لمنتخب فرنسا في كأس أمم أوروبا 1984.

المصدر: rsport.ria.ru