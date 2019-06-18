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اعتقال ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب "مونديال قطر"

الرياضة

اعتقال ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب
Reuters
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ألقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ميشيل بلاتيني، في إطار تحقيقات بوقوع فساد، حسبما أفادت مصادر صحفية فرنسية.

وتحقق باريس في الطريقة التي أسند بها تنظيم مونديال 2022 إلى قطر.

يتبع..

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