اعتقال ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب "مونديال قطر"

ألقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ميشيل بلاتيني، في إطار تحقيقات بوقوع فساد، حسبما أفادت مصادر صحفية فرنسية.

وتحقق باريس في الطريقة التي أسند بها تنظيم مونديال 2022 إلى قطر.

BREAKING: Michel Platini arrested amid investigation into award of 2022 World Cup to Qatar https://t.co/kkCV8uwx1apic.twitter.com/1q3Zcaka1x — Mirror Football (@MirrorFootball) June 18, 2019

Michel Platini arrested in France over ‘corrupt bid’ for 2022 World Cup in Qatarhttps://t.co/QujCvSs2PWpic.twitter.com/dZyesTmLVR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 18, 2019

يتبع..