تشيلي تقسو على اليابان برباعية نظيفة في "كوبا أمريكا 2019"

استهل المنتخب التشيلي حملة الدفاع عن لقبه القاري، بالفوز على نظيره الياباني 4-0، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة "كوبا أمريكا 2019" لكرة القدم في البرازيل.

وسجل رباعية المنتخب التشيلي كل من إريك بولغار في الدقيقة 41، وإدواردو فارغاس هدفين في الدقيقتين 54 و83، وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز، يتقاسم المنتخب التشيلي صدارة المجموعة مع الأوروغواي التي هزمت الإكوادور برباعية نظيفة أيضا.

GRUPO C: Uruguai 🇺🇾 venceu o Equador 🇪🇨 no 1º. jogo e Chile 🇨🇱 derrotou o Japão 🇯🇵 no encerramento da primeira rodada do Grupo C. @CONMEBOL#CopaAmericapic.twitter.com/NrEuQzU6RJ — Copa América (@CopaAmerica) June 18, 2019

المصدر: RT