أحرز الروسي سيرغي شوبينكوف المركز الأول في سباق 110 أمتار حواجز، في لقاء المغرب الدولي، ضمن الدوري الماسي العالمي لألعاب القوى، رغم سقوطه قبل خط النهاية.

DRAMA! 😱😱😱



McLeod trips on the final hurdle and Shubenkov flies over the line to just about claim the win!#RabatDL#DiamondLeaguepic.twitter.com/kjkFjAr9YS — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 16, 2019

وقبل خط النهاية بأمتار قليلة، فقد العداء الجامايكي عمر ماكليود توازنه، وسقط على أرضية المضمار، وأثناء سقوطه قام بعرقلة الروسي شوبينكوف الذي كان في المقدمة ليسقطه أيضا، ولكن شوبينكوف تمكن من تجاوز خط النهاية أثناء سقوطه ليحرز الذهبية.

Have you ever seen a photo finish image like it?@s_shubenkov_EN dived for the line as @Warrior_omz caught him coming off the final hurdle, but still managed to equal the meeting record of 13.12!



Watch the video back here: https://t.co/fBP0LSaKwu#DiamondLeague#RabatDL 🇲🇦 pic.twitter.com/viEiuyFiQk — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 17, 2019

وقطع شوبينكوف الذي شارك في المنافسات تحت علم مستقل (بسبب الإيقاف المفروض على الاتحاد الروسي لألعاب القوى) مسافة السباق بزمن قدره 13.12 ثانية.

المصدر: rsport.ria.ru