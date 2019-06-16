 
مباشر

شاهد.. قطر تحصد أولى نقاطها في "كوبا أمريكا 2019"

الرياضة

شاهد.. قطر تحصد أولى نقاطها في
AFP /Pedro UGARTE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzvh

خرج المنتخب القطري من ملعب "ماراكانا" الشهير، في البرازيل، بالتعادل أمام نظيره الباراغواياني (2-2)، اليوم الأحد، وذلك في أولى مبارياته ضمن بطولة "كوبا أمريكا 2019" لكرة القدم.

افتتح مهاجم الباراغواي المخضرم، أوسكار كاردوزو، التسجيل مبكرا، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء.

وضاعف زميله ديرليس غونزالز النتيجة، عند الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

وسجل المهاجم القطري المعز علي عبدالله الهدف الأول للعنابي، في الدقيقة 68، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن البعيد.   

ومن ثم أدرك العنابي التعادل بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله رودريغو روجاس، حارس مرمى الباراغوي خطأ في مرماه.

إقرأ المزيد
التشكيلة الأساسية لـ
التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" قطر والباراغواي

وحصد منتخب قطر، بطل آسيا، بذلك باكورة نقاطه، في بطولة "كوبا أمريكا 2019"، ويتقاسم المركزين الثاني والثالث، في المجموعة الثانية، مع الباراغواي.

بينما تتصدر كولومبيا قائمة المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، حصلت عليها عقب فوزها على الأرجنتين بهدفين نظيفين.  

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. شاهد الدمار داخل مطار طرابلس الدولي