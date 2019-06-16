شاهد.. قطر تحصد أولى نقاطها في "كوبا أمريكا 2019"

خرج المنتخب القطري من ملعب "ماراكانا" الشهير، في البرازيل، بالتعادل أمام نظيره الباراغواياني (2-2)، اليوم الأحد، وذلك في أولى مبارياته ضمن بطولة "كوبا أمريكا 2019" لكرة القدم.

افتتح مهاجم الباراغواي المخضرم، أوسكار كاردوزو، التسجيل مبكرا، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء.

وضاعف زميله ديرليس غونزالز النتيجة، عند الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

وسجل المهاجم القطري المعز علي عبدالله الهدف الأول للعنابي، في الدقيقة 68، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن البعيد.

ومن ثم أدرك العنابي التعادل بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله رودريغو روجاس، حارس مرمى الباراغوي خطأ في مرماه.

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وحصد منتخب قطر، بطل آسيا، بذلك باكورة نقاطه، في بطولة "كوبا أمريكا 2019"، ويتقاسم المركزين الثاني والثالث، في المجموعة الثانية، مع الباراغواي.

بينما تتصدر كولومبيا قائمة المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، حصلت عليها عقب فوزها على الأرجنتين بهدفين نظيفين.

المصدر: RT