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التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" قطر والباراغواي

الرياضة

التشكيلة الأساسية لـ
Globallookpress
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أعلن مدربا قطر والباراغواي التشكيلة الأساسية لمنتخبي البلدين، لخوض اللقاء الهام بينهما، اليوم الأحد، في مستهل مشوارهما ضمن بطولة "كوبا أمريكا 2019"، المقامة حاليا في البرازيل.

واختار المدير الفني لمنتخب الباراغواي، الأرجنتيني إدورادو بريزو، التشكيلة الرسمية التالية لخوض هذه المباراة:

 

بينما سيبدأ المدير الفني للمنتخب القطري، الإسباني فليكس سانشيز فليكس سانشيز، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض المباراة الأولى للعنابي، في تاريخه، ضمن بطولة "كوبا أمريكا":

  

المصدر: "httwitter/qfa/albirroja"

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