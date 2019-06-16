التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" قطر والباراغواي
أعلن مدربا قطر والباراغواي التشكيلة الأساسية لمنتخبي البلدين، لخوض اللقاء الهام بينهما، اليوم الأحد، في مستهل مشوارهما ضمن بطولة "كوبا أمريكا 2019"، المقامة حاليا في البرازيل.
واختار المدير الفني لمنتخب الباراغواي، الأرجنتيني إدورادو بريزو، التشكيلة الرسمية التالية لخوض هذه المباراة:
⚪🔴 #Albirroja— Selección Paraguaya (@Albirroja) 16 июня 2019 г.
🏆 #CopaAmerica "Brasil 2019"
✅ ¡Equipo confirmado!
🇵🇾 #Paraguay 🆚️ #Qatar 🇶🇦
⌚ 16:00 (15:00 Py)
🏟 Estadio Maracaná
⚽️ #ElSueñoQueNosUne 🙌🏼 pic.twitter.com/difGVFX1i5
بينما سيبدأ المدير الفني للمنتخب القطري، الإسباني فليكس سانشيز فليكس سانشيز، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض المباراة الأولى للعنابي، في تاريخه، ضمن بطولة "كوبا أمريكا":
قائمة منتخبنا الوطني ضد منتخب الباراغواي في بطولة #كوبا_أمريكا— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) 16 июня 2019 г.
ونسأل الله التوفيق 🇶🇦 #CopaAmerica#QatarInBrazil2019pic.twitter.com/ZsQnMbdqEB
Prontos para vibrar com os jogos de hoje? O relógio já está correndo ⏱ e só alguns ganharão seu lugar na seguinte fase da @CONMEBOL#CopaAmerica. pic.twitter.com/z3f5ko83bx— Copa América (@CopaAmerica) 16 июня 2019 г.
المصدر: "httwitter/qfa/albirroja"