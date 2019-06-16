شاهد.. أول أهداف قطر في "كوبا أمريكا 2019"

أحرز المنتخب القطري هدفه الأول في بطولة "كوبا أمريكا 2019"، في مرمى نظيره الباراغواياني، خلال المباراة بينهما، اليوم الأحد، في مستهل مشوارهما ضمن البطولة المقامة حاليا في البرازيل.

افتتح مهاجم الباراغواي المخضرم، أوسكار كاردوزو، التسجيل مبكرا، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء.

وضاعف زميله ديرليس غونزالز النتيجة، عند الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

وسجل المهاجم القطري المعز علي عبدالله هدفا للعنابي، في الدقيقة 68، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن البعيد.

ومن ثم أدرك العنابي التعادل بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله رودريغو روجاس، حارس مرمى الباراغوي خطأ في مرماه.

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المصدر: RT