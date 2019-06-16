بوغبا يلمح إلى رحيله عن يونايتد هذا الصيف

ألمح الدولي الفرنسي، بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إمكانية رحيله عن "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بطل العالم في تصريح صحفي اليوم: "الوقت الحالي ربما يكون مناسبا لخوض تحديات جديدة في مكان آخر".

وتابع صاحب الـ26 عاما: "قضيت ثلاثة أعوام في مانشستر، وقمت بعمل رائع.. عشت لحظات جيدة وأخرى سيئة مثل أي شخص وكما يحدث في أي مكان آخر.. أفكر في خوض تحد جديد في مكان آخر".

For those asking what Pogba said that makes it look like his time at United is coming to an end... 🔴⚫️⚪️



pic.twitter.com/RpcbCw54gE — Full Time DEVILS (@FullTimeDEVILS) 16 июня 2019 г.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية، بأن اللاعب الفرنسي قد ينتقل إلى ريال مدريد للعمل تحت قيادة مواطنه المدرب زين الدين زيدان، أو قد يعود لناديه السابق يوفنتوس.

وانتقل بوغبا في أغسطس 2016، إلى يونايتد قادما من يوفنتوس مقابل 89.3 مليون جنيه استرليني، في صفقة قياسية آنذاك.

ورغم عدم ثبات مستواه، فقد سجل بوغبا، الفائز بمونديال 2018 مع منتخب فرنسا، 24 هدفا في 92 مباراة مع يونايتد، واختير ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم.

المصدر: رويترز