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رسميا.. ساري مدربا جديدا ليوفنتوس

الرياضة

رسميا.. ساري مدربا جديدا ليوفنتوس
AP OZAN KOSE
رسميا.. ساري مدربا جديدا ليوفنتوس
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أعلن نادي يوفنتوس تعيين الإيطالي ماوريسيو ساري مدربا جديدا له خلفا لماكسيمليانو أليغري.

وقال يوفنتوس في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "الآن عاد ساري إلى إيطاليا، حيث قضى معظم مسيرته التدريبية. ومن اليوم، سيتولى زمام الأمور في يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022".

يتبع..

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