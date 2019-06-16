رسميا.. ساري مدربا جديدا ليوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس تعيين الإيطالي ماوريسيو ساري مدربا جديدا له خلفا لماكسيمليانو أليغري.

وقال يوفنتوس في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "الآن عاد ساري إلى إيطاليا، حيث قضى معظم مسيرته التدريبية. ومن اليوم، سيتولى زمام الأمور في يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022".

يتبع..