رسميا.. ساري مدربا جديدا ليوفنتوس
AP OZAN KOSE
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أعلن نادي يوفنتوس تعيين الإيطالي ماوريسيو ساري مدربا جديدا له خلفا لماكسيمليانو أليغري.
وقال يوفنتوس في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "الآن عاد ساري إلى إيطاليا، حيث قضى معظم مسيرته التدريبية. ومن اليوم، سيتولى زمام الأمور في يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022".
UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ➡️ https://t.co/UlTdg53to3#WelcomeSarripic.twitter.com/pCn6boemVu— JuventusFC (@juventusfc) 16 июня 2019 г.
يتبع..
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