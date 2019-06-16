الكأس الذهبية 2019.. بداية قوية للمكسيك وكندا

ضربت المكسيك وكندا بقوة في افتتاح الكأس الذهبية الخاصة بمنطقة "الكونكاكاف"، بفوزهما على كوبا (7-0)، ومارتينيك (4-0) على التوالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

ففي المباراة الأولى على الملعب الشهير "روز بول" في باسادينا الذي استضاف المباراة النهائية لمونديال 1994 في الولايات المتحدة، وأمام 65 ألف متفرج، حسمت المكسيك، الساعية إلى تعزيز رقمها القياسي في عدد الألقاب في المسابقة عبر الظفر باللقب الثامن، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلها رباعية، قبل أن تعزز النتيجة بثلاثية في الشوط الثاني.

وفرض المهاجم أوريال أنتونا، نفسه نجما في صفوف المنتخب المكسيكي، بتسجيله ثلاثية "هاتريك"، في الدقائق 2 و44 و80، وأضاف زميله راوول خيمينز ثنائية، في الدقيقتين 31 و64.

وسجل المدافع دييغو رييس، والمهاجم إرنستو فيغا، الهدفين الثالث والسادس تواليا، في الدقيقتين 74 و80.

وفي المباراة الثانية على الملعب ذاته، أنهت كندا، الوحيدة التي كسرت احتكار المكسيك (7 ألقاب)، والولايات المتحدة (6 ألقاب)، لألقاب المسابقة عندما توجت بلقبها عام 1991، أنهت الشوط الأول بهدف وحيد سجله جوناثان دافيد، في الدقيقة 33.

وضربت كندا بقوة في الشوط الثاني، وسجلت ثلاثة أهداف، حيث أضاف دافيد هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 53، وسجل جونيور هويليت الثالث في الدقيقة 63، قبل أن يختتم سكوت أرفييلد المهرجان بالرابع في الدقيقة 67.

المصدر: أ ف ب